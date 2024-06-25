Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин 

В Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри

"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, сервіс безоплатний, вся процедура триває до 15 хвилин. Документ має термін дії 1 рік з моменту формування. Його можна роздрукувати самостійно за допомогою застосунку Резерв+ або звернутися до адміністратора ЦНАПу чи ТЦК.

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Електронний військово-обліковий документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів наявна вся необхідна інформація про людину. Документ містить такі відомості:

персональні дані заявника;

окремий номер запису в ЄДРПВР;

відомості ВЛК;

військове звання і військову спеціальність;

відомості про військовий облік тощо.

Перевіряється документ завдяки QR-коду. Якщо дані не відповідають тим, що містяться в реєстрі, військово-обліковий документ вважається недійсним.

Економічна правда.

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