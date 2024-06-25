Детенизация экономики помогает финансировать армию, но недостаточно - Гетманцев

Детинизация экономики в этом году покрыла часть недофинансирования армии, но не столько, сколько нужно.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеэфире.

"Действительно есть недофинансирование армии, но часть этого недофинансирования покрывается за счет теневой экономики - 60 миллиардов гривен. Это не столько, сколько нужно для армии, но это очень большие деньги", - заявил он.

По мнению Гетманцева, эти средства раньше "были в карманах мошенников". И благодаря тому, что налоговики жестко относились к злоупотреблениям с налогом на добавленную стоимость, на таможне, рынках подакцизных товаров, - это позволяет существенно увеличить поступления.

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Напомним:

В финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Экономическая правда.