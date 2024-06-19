Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем "радикальных" предложений правительства
В финансовом комитете Рады в ближайшее время ожидают от правительства предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.
Об этом в кулуарах парламента заявил председатель комитета Даниил Гетманцев, пишет "Укринформ".
"Мы слышали неоднократно от министров финансов и обороны о значительном недофинансировании военных расходов в бюджете, которое измеряется сотнями миллиардов гривен. Это настолько большие деньги, что их нельзя аккумулировать только какими-то точечными решениями или путем детенизации", - отметил Гетманцев.
По его словам, ресурс от детенизации уже используется, что способствовало перевыполнению плановых показателей бюджета.
"Но бюджет не сопоставим с имеющимися потребностями. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем предложения от Кабинета Министров, каким образом должны покрыть расходы на оборону. Я не знаю при этом, какие размеры налогов предложит Кабмин.
Но, учитывая серьезность ситуации, ожидаю, что предложения будут достаточно радикальными", - резюмировал нардеп.
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Напомним:
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.
Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).
В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.
Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.