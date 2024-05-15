Boeing загрожує кримінальне переслідування через катастрофи 737 MAX, в яких загинули 346 людей

Уламки лайнера 737 MАХ 8 після катастрофи в Ефіопії, березень 2019 року Фото: NYT

Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що тепер Boeing можуть притягнути до відповідальності - рішення має бути прийняте до 7 липня. Очікується, що авіаконцерн може зіткнутися зі штрафами та більш жорстким наглядом.

Водночас сама компанія вважає, що виконала угоду 2021 року.

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За словами Мін'юсту США, Boeing не зміг "розробити, впровадити і забезпечити дотримання програми відповідності та етики для запобігання і виявлення порушень законів США про шахрайство в рамках своєї діяльності"

Посадовці зробили цей висновок після січневої аварії на борту Alaska Airlines, яка виявила постійні проблеми з безпекою та якістю в компанії Boeing.

"Така заява піддає Boeing потенційному кримінальному переслідуванню за катастрофи 2018 і 2019 років, що може призвести до значних фінансових санкцій і посилення нагляду, поглиблюючи корпоративну кризу і репутаційну шкоду, спричинену січневою аварією", - пише агентство.

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Посадовці розглянуть кроки, зроблені авіабудівником для усунення та виправлення порушень, перш ніж визначати, як діяти далі.

Міністерство доручило Boeing надати відповідь до 13 червня і має намір вирішити, чи переслідувати Boeing до 7 липня, йдеться у заяві.

"Ми вважаємо, що виконали умови цієї угоди, і з нетерпінням чекаємо можливості відповісти з цього питання", - йдеться в заяві Boeing, опублікованій у вівторок.

Криза, що триває в компанії Boeing, вже призвела до зміни керівництва та урядових розслідувань. Під час слухань у Сенаті США у квітні інженер Boeing засвідчив, що компанія використовувала небезпечні виробничі скорочення для деяких літаків і відсунула його "на другий план", коли він підняв питання безпеки, стверджують у компанії.

Родичі загиблих в авіакатастрофах та їхні адвокати, тим часом, стверджують, що Boeing порушив угоду з прокуратурою від 2021 року, яка вимагала від компанії переглянути свою програму відповідності. Федеральні прокурори раніше погодилися просити суддю зняти кримінальне обвинувачення з авіабудівної компанії, якщо вона буде дотримуватися умов угоди протягом трьох років.

Але аварія 5 січня сталася всього за два дні до закінчення терміну дії угоди. Посадовці Міністерства юстиції розглядають цей інцидент як частину ширшого розслідування того, чи порушив Boeing угоду.

Згідно з листуванням, з яким ознайомилося агентство Reuters, 31 травня представники міністерства зустрінуться з членами сімей жертв попередніх смертельних катастроф та їхніми адвокатами, щоб обговорити своє рішення.

"Це важливий перший крок на шляху до притягнення Boeing до відповідальності за загибель 346 пасажирів і членів екіпажу на двох рейсах", - сказав адвокат Пол Касселл, який представляє інтереси членів сімей жертв.

"Але тепер Міністерству юстиції необхідно просунути це переслідування вперед, енергійно і ефективно до винесення обвинувального вироку", - додав він.

Інший адвокат членів сімей жертв, Ерін Епплбаум, сказала Reuters, що вона та її клієнти "задоволені тим, що Мін'юст вирішив діяти правильно", і сподіваються, що за цим послідує судове переслідування.

У січні 2021 року Boeing погодився виплатити 2,5 мільярда доларів, щоб закрити кримінальне розслідування щодо поведінки компанії у зв'язку з попередніми смертельними авіакатастрофами.

У рамках угоди з прокурорами компанія погодилася виплатити компенсації родичам жертв і переглянути свої практики комплаєнсу.

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Нагадаємо:

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда