Boeing звітує про падіння доходів через скорочення поставок

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Про це пише Reuters.

Концерн заявив, що її втрати в першому кварталі становили 3,93 млрд дол, що краще за середні очікування аналітиків, які прогнозували показник 4,49 млрд дол.

У березні Boeing повідомив, що використає від 4 до 4,5 мільярдів доларів через кризу, що виникла після аварії 5 січня на літаку 737 MAX 9.

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Акції компанії, які з початку року впали на 35%, зросли на 3,6% на нестабільних попередніх торгах після того, як збиток на акцію виявився меншим, ніж очікувалося.

"Могло бути й гірше. Хоча збиток і відтік грошових коштів не такі страшні, як побоювалися, компанія все ще явно стикається з деякими серйозними проблемами в підрозділі комерційних літаків, які потребують певного виправлення", - сказав аналітик Vertical Research Partners Роберт Сталлард.

Після аварії 5 січня з літаком авіакомпанії Alaska Airlines Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на виробництво популярних літаків Boeing 737 MAX. FAA також наказала Boeing розробити комплексний план для вирішення "системних проблем з контролем якості".

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Напередодні звіту генеральний директор Дейв Калхун, який піде у відставку наприкінці року, у листі до співробітників заявив, що Boeing перебуває "у важкому становищі".

"Зниження обсягів поставок може бути складним для наших клієнтів і для наших фінансів. Але безпека і якість повинні і будуть понад усе", - додав він.

Цього місяця Reuters повідомило, що обсяги виробництва "дійної корови" Boeing - 737 MAX - різко впали, оскільки американські регулятори посилили перевірки на заводах.

Аналітики попереджають, що повільні темпи поставок можуть затримати досягнення фінансових і виробничих цілей Boeing.

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду наприкінці цього року в рамках низки кадрових змін на вищому рівні американського виробника літаків. Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

Економічна правда