Новости 12 июня: законопроект об экономическом бронировании, новые санкции США против РФ

Об экономическом бронировании. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели.

О санкциях США против РФ. США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

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Об отключениях света. В четверг, 13 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20.00 до 22.00.

О защите подземных газохранилищ. АО "Укртрансгаз" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 30 мая без торгов заключило соглашение с ГП „Центральный проектный институт" Министерства обороны Украины по разработке защиты для своих объектов стоимостью 1,16 млн грн.

О "Газпроме". Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с "Газпром экспорт" и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.

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