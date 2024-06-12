Мосбиржа, "Газпром инвест" и другие: США расширили санкции против России

США объявили о расширении санкционного перечня против РФ, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Казначейство США нацелено на архитектуру российской финансовой системы, которая была переориентирована на содействие инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины.

Казначейство также нацелено на более чем десяток транснациональных сетей, которые отмывают золото для российского производителя золота, поддерживают российское производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и закупают чувствительные и критические товары, такие как материалы для российской программы химического и биологического оружия, оборудование для борьбы с БПЛА, станки, промышленное оборудование и микроэлектронику.

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Сегодняшние действия также предусматривают дальнейшие шаги, направленные на ограничение будущих доходов России от сжиженного природного газа", - заявили в Минфине США.

В рамках одного из самых масштабных за последнее время расширений санкционного списка под ограничения попали более 200 финансовых, промышленных и оборонных организаций.

Так, вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также Российская национальная перестраховочная компания.

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В американский черный список также попали "Газпром инвест", АО "СОГАЗ", АО "РусГазДобыча", ООО "Арктик СПГ 1" и ООО "Арктик СПГ 3", ООО "Нефтяной терминал „Белокаменка"" (предоставляет услуги по перевалке нефтепродуктов "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа") и судоремонтный завод Черноморского Флота Минобороны РФ.

Кроме того санкции коснулись производителя печатных плат "Резонит", производителя спутников и дронов SR Space, производителя полупроводников "Протон Импульс", а также разработчика и производителя БПЛА ООО "Беспилотные системы", АО "Концерн Уралвагонзавод", Кировского завода, Кингисеппского машиностроительного завода и Волгоградского судостроительного завода.

Санкции распространяются также на пять российских банков - "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк России, "ВТБ Банк" и "ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства, как бы они ни назывались.

Министерство финансов США также сообщило, что в рамках расширения санкций США запрещают предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России.

Для реализации этой меры Минфин США в консультации с Госдепартаментом выпустил новое определение (E.O.) 14071, которое запрещает:

предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования и проектирования;

услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием;

программного обеспечения для проектирования и производства.

Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

Мосбиржа в связи с санкциями США сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро.

Там заявили, что:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;

на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

В сообщении Мосбиржи утверждается, что она обладает всеми инструментами, необходимыми для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности.

Экономическая правда