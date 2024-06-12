"Газпром" проиграл 13 миллиардов евро своему бывшему немецкому партнеру Uniper

Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с "Газпром экспорт" и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня компания Uniper приняла решение разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически прекратила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт"", - говорится в сообщении.

Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный трибунал присудил Uniper право разорвать контракты и взыскать с "Газпром экспорта" более 13 миллиардов евро компенсации за объемы газа, не поставленные "Газпром экспортом" с середины 2022 года.

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Несмотря на то, что с июня 2022 года были поставлены лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года вообще не было поставлено ни одного объема газа, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще оставались юридически действующими, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

После того, как Uniper понесла значительные убытки из-за ограничения поставок российского газа, в конце 2022 года компания инициировала арбитражное производство против "Газпром экспорта". Возможность разрешения спора в арбитражном суде была предусмотрена контрактом и в прошлом неоднократно использовалась обеими сторонами в других спорах. Арбитражный суд, расположенный в Стокгольме, вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

Напомним:

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Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной относительно подачи газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Экономическая правда.