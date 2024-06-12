После мощных обстрелов газовики и военные начали разрабатывать защиту для подземных газохранилищ

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АО "Укртрансгаз" АО "НАК „Нафтогаз Украины" 30 мая без торгов заключило соглашение с ГП „Центральный проектный институт" Министерства обороны Украины по разработке защиты для своих объектов стоимостью 1,16 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Издание напомнило, что впервые мощные обстрелы газохранилищ на Львовщине состоялись этой весной. В том числе россияне били "кинжалами".

"В результате в марте-апреле было повреждено определенное оборудование. Но пока без критических последствий. Во львовских газохранилищах накапливается газ для отопительного сезона по всей Украине", - пишут „Наші гроші".

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Проектанты Минобороны должны разработать концептуальные инженерные предложения для устройства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Закупку провели без торгов в соответствии с Особенностями осуществления публичных закупок во время военного положения, потому что она касается защиты объектов предприятий нефтегазового комплексов.

Как отмечает издание, в обосновании сказано, что "Укртрансгаз" является особо важным объектом нефтегазовой отрасли.

В результате воздушных атак на его объекты повреждены производственные помещения, оборудование и системы подземного хранения газа.

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"Закупку провели, чтобы привести состояние технической защищенности объектов критической инфраструктуры и особо важных объектов „Укртрансгаза" до состояния, которое будет соответствовать условиям безопасности и обороны объектов в условиях военного положения. Также целью является предотвращение повреждения и разрушения технологического оборудования, узлов и агрегатов, используемых для подземного хранения газа", - написало издание.

Напомним:

В результате российской атаки 7 июня под удары дронов попали две нефтебазы в Украине.

Экономическая правда