Экономическое бронирование может приносить до 320 миллиардов в бюджет в год

В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире "Украинской правды".

"По нашим расчетам, если примут модель бронирования без ФЛП, то бюджет может получать где-то 200 миллиардов гривен в год. Если с физическими лицами предпринимателей - это где-то 320 миллиардов гривен", - заявил он.

Наталуха отметил, что в зависимости от того, будет ли популярным этот инструмент или нет, то цифры поступлений могут расти или падать.

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Он добавил, что если бизнес будет заключать ставки бронирования в стоимость своей продукции, то всех будут ждать негативные последствия подорожания.

Напомним:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

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Вскоре добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн,

смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

Экономическая правда.