Экономическое бронирование может приносить до 320 миллиардов в бюджет в год
В случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели.
Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире "Украинской правды".
"По нашим расчетам, если примут модель бронирования без ФЛП, то бюджет может получать где-то 200 миллиардов гривен в год. Если с физическими лицами предпринимателей - это где-то 320 миллиардов гривен", - заявил он.
Наталуха отметил, что в зависимости от того, будет ли популярным этот инструмент или нет, то цифры поступлений могут расти или падать.
Он добавил, что если бизнес будет заключать ставки бронирования в стоимость своей продукции, то всех будут ждать негативные последствия подорожания.
Напомним:
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.
Вскоре добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:
- модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн,
- смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.
Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).
Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.
Экономическая правда.