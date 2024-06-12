В четверг графики отключений света будут действовать с 20:00 до 22:00
Среда, 12 июня 2024, 18:26 -
В четверг, 13 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20.00 до 22.00.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Там также добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.
Напомним:
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По обновленной информации, 12 июня стабилизационные отключения продлятся с 19:00 до 23:00, а не с 17:00, как было анонсировано ранее.
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