В Раде зарегистрировали законопроект с концепцией "экономического бронирования": что предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", который предусматривает концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"В законе мы заложили концепцию „экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов", - отметил он.

По словам Наталухи, бронирование будет работать следующим образом:

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каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;

уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;

бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут бронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;

процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Как отметил Наталуха, эти законопроекты являются результатом полугодовой работы большой команды людей, которая проводили консультации, моделировали различные сценарии и вели диалог, как с чиновниками, так и с бизнесом.

Вскоре добавят два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс грн,

смешанную модель - 35 тыс грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс грн военного сбора для ФЛП.

Напомним:

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Ключевыми вызовами для компаний по ведению бизнеса в 2024 году является бронирование военнообязанных работников (80%) и безопасность и защита сотрудников (75%).

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия.

Экономическая правда.