Кредитный рейтинг Boeing может упасть до "мусорного" уровня – FT

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Кризисный авиаконцерн Boeing столкнулся с некогда немыслимой перспективой: ожидается, что его долговой рейтинг будет снижен до "мусорного" уровня.

Об этом пишет Financial Times.

Во вторник аэрокосмический гигант должен обнародовать подробную информацию о своих поставках самолетов за май. Ожидается, что цифры разочаруют, и инвесторы и аналитики будут следить за тем, сможет ли компания увеличить поставки во втором полугодии, надеясь избежать снижения рейтинга.

Слабые поставки самолетов, нечеткая картина восстановления и длительный период высокого долга по отношению к прибыли рейтинговые агентства назвали основными факторами, которые могут привести к снижению рейтинга Boeing до "мусорного".

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"Понижение рейтинга до „мусорного" может привести к удорожанию займов для Boeing. Из-за огромной структуры капитала компании, общий долг которой составляет почти 58 млрд долларов, высокодоходным покупателям может оказаться трудно переварить наплыв нового предложения, что может вызвать резкие колебания цен.

Руководство Boeing подчеркивает важность сохранения инвестиционного статуса, а инвесторы и аналитики ожидают, что компания избежит снижения рейтинга, если это вообще возможно", - пишет FT.

Отмечается, что аэрокосмический гигант балансирует на самом низком уровне инвестиционного рейтинга после того, как в апреле Moody's вместе с другими ведущими рейтинговыми агентствами снизило его кредитный рейтинг до "Baa3", что соответствует уровню "BBB-минус" для его аналогов.

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В то же время Moody's, S&P и Fitch снизили свои прогнозы по компании до "негативного" - шаг, который может сигнализировать о большей вероятности дальнейших снижений рейтингов в будущем.

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Напомним:

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда