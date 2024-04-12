Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Наша цель - чтобы на карте Европы не осталось стран, с которыми у нас действует разрешительная система перевозок, а наши транспортные компании могли доставлять товары в любую страну без дополнительных ограничений. Именно поэтому мы последовательно работаем над либерализацией грузовых перевозок с другими странами.

Более 10 лет назад было подписано Соглашение об автомобильных перевозках между нашими странами, за это время товарооборот между Украиной и Черногорией вырос в семь раз. Это является подтверждением того, что либерализация грузовых перевозок актуальна и пойдет на пользу обоим государствам", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Отмечается, что в министерстве также работают над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

"Важно обеспечить наличие разрешений на нерегулярные рейсы и возможность открытия регулярного сообщения.

Вскоре ожидаем открытия первого регулярного маршрута из Киева в Будву. Что касается нерегулярных разрешений, то в этом году имеем доступные обычные универсальные разрешения и разрешения на маятниковые рейсы с уникальной возможностью замены группы пассажиров до 10%", - добавил заместитель министра Сергей Деркач.

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Также во время переговоров подняли вопрос возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями.

Сейчас стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно, добавили в министерстве.

Либерализация грузовых перевозок - возможность выполнять перевозки без необходимости в специальных разрешениях - доступна в 36 стран, включая страны ЕС, отмечает Мининфраструктуры.

Экономическая правда