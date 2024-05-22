Время путешествия на поезде Киев - Варшава сократят более чем на час - УЗ

Благодаря оптимизации прохождения погранично-таможенных операций, время путешествия на поезде по маршруту Киев - Варшава, а также Днепр - Киев - Хелм и Киев - Хелм сократится.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд №67 Киев - Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 10:18 (вместо 10:15).

Поезд №68 Варшава - Киев будет отправляться со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17).

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Кроме этого, по сообщению, скорректированы также графики движения поездов в сообщении с Хелмом, что должно сократить, как время в пути, так и ожидания пассажиров при пересадке из польских стыковочных рейсов.

Поезд №119 Днепр - Киев - Хелм будет отправляться из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибывать к конечной остановке в 16:33 (вместо 17:20).

Поезд №120 Хелм - Киев - Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 - 23:13 и прибывать к конечной остановке в 07:28.

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А также:

Поезд №19 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать к конечной остановке в 05:42 (вместо 04:55).

Поезд №20 Хелм - Киев будет отправляться со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибывать к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17).

В другое время:

Поезд №23 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать к конечной остановке в 11:15 (вместо 11:05).

Поезд №24 Хелм - Киев будет отправляться со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибывать к конечной остановке в 05:13 (вместо 05:39).

Продажа билетов на обновленные рейсы уже началась, их можно купить на дату от 9 июня.

Экономическая правда