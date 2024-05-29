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Львов - Яремче - Рахов: "Укрзализныця" запускает "горный шаттл" на 1-2 июня

Среда, 29 мая 2024, 20:38 - Игорь Пилипив
 
фото: УЗ

АО "Укрзализныця" назначает "горный шаттл" из Львова в Яремче, Татаров (Буковель), Ворохту и Рахов на ближайшие выходные 1 и 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Так, поезд №816 Львов - Ворохта будет отправляться:

  • из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22; 
  • Ивано-Франковск 17:39 - 17:43;
  • Яремче 19:10 - 19:14; 
  • Татаров-Буковель 19:39 - 19:41; 
  • Ворохта 19:52.

Также 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов следующим расписанием движения: 

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  • Ворохта 19:52 - 19:56; 
  • Ясиня 20:34 - 20:36;
  • Квасы 20:59 - 21:01; 
  • Рахов 21:19. 

В обратном направлении поезд №815 Рахов - Львов отправится:

  • из Рахова 2 июня в 03:48; 
  • Квасы 04:07 - 04:09;
  • Ясиня 04:31 - 04:33; 
  • Ворохта 05:12 - 05:18; 
  • Татаров-Буковель 05:28 - 05:30; 
  • Яремче 06:03 - 06:07; 
  • Ивано-Франковск 07:50 - 07:55;
  • прибытие во Львов в 10:07.

Добавляется, что 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения. 

Кроме того, поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Белин - в дни курсирования поезда до Рахова).

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Экономическая правда.

Укрзализныця Буковель
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