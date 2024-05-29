Львов - Яремче - Рахов: "Укрзализныця" запускает "горный шаттл" на 1-2 июня
Среда, 29 мая 2024, 20:38 -
АО "Укрзализныця" назначает "горный шаттл" из Львова в Яремче, Татаров (Буковель), Ворохту и Рахов на ближайшие выходные 1 и 2 июня.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Так, поезд №816 Львов - Ворохта будет отправляться:
- из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22;
- Ивано-Франковск 17:39 - 17:43;
- Яремче 19:10 - 19:14;
- Татаров-Буковель 19:39 - 19:41;
- Ворохта 19:52.
Также 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов следующим расписанием движения:
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- Ворохта 19:52 - 19:56;
- Ясиня 20:34 - 20:36;
- Квасы 20:59 - 21:01;
- Рахов 21:19.
В обратном направлении поезд №815 Рахов - Львов отправится:
- из Рахова 2 июня в 03:48;
- Квасы 04:07 - 04:09;
- Ясиня 04:31 - 04:33;
- Ворохта 05:12 - 05:18;
- Татаров-Буковель 05:28 - 05:30;
- Яремче 06:03 - 06:07;
- Ивано-Франковск 07:50 - 07:55;
- прибытие во Львов в 10:07.
Добавляется, что 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения.
Кроме того, поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Бурштын, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Белин - в дни курсирования поезда до Рахова).
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Экономическая правда.
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