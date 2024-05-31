С 1 июня пассажиров "Укрзализныци" будет кормить ray AB cafe

С 1 июня ray AB cafe начинает кормить пассажиров "Укрзализныци", меняя WOG Cafe.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Новая страница в бортовых обедах – а также завтраках, полдниках, ужинах и даже полуночных перекусах – на скоростных поездах Укрзализныци! Поздравляем на борту ray AB cafe – победителя прозрачного конкурса от железной дороги, который уже готов с 1 июня угощать вас вкусностями в дороге!", – говорится в сообщении.

В меню "Укрзализныци" есть теперь 33 новых позиции, в том числе круассаны, детское меню, рыбный обед, веганские бургеры и куриный бульон, а также остались хот-доги и сырники.

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Цены на комплексные обеды и воду в билете остаются без изменений, поэтому можно забронировать еду заранее.

Напомним:

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С 2016 года услуги питания пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ предоставляет группа WOG. Летом 2023 года в АМКУ заявили, что "Укрзализныця" создала WOG привилегированное положение относительно конкурентов и должна обеспечить конкурентный механизм отбора нового поставщика.

В апреле 2024 года "Укрзализныця" на торгах выбрала компанию, которая будет организовывать питание пассажиров в поездах Интерсити+. Победителем торгов на предоставление услуги в системе SmartTender стала компания ООО "Понтем.УА", ей уже направили предложение заключить сделку. Соглашение будет действовать следующие 5 лет.