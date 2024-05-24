Новости 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог

О курсе гривны. Впервые в истории официальный курс доллара превысил 40 грн и составляет 40,1 грн/долл.

О Насирове. 24 мая за экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 55 миллионов гривен.

Об отключениях света. Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления.

О Гонтаревой и Пышном. Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн, заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

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Действующий глава Нацбанка Андрей Пышный ответил на заявления экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая раскритиковала монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.

О тарифе на электрику. В правительстве рассматривают введение новых тарифов за электроэнергию, которые будут зависеть от объемов потребления.

Эксклюзив ЭП

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Министр финансов Сергей Марченко: На следующий год имеем непокрытую потребность от 12 до 15 миллиардов долларов

Украине не хватает 5 миллиардов долларов и закрыть эту "дыру" правительство может только самостоятельно. Как государство ищет средства на войну и откуда будет брать финансы в 2025 году? (укр)