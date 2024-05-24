40 гривен за доллар: НБУ опустил официальный курс гривны до нового минимума

Впервые в истории официальный курс доллара превысил 40 грн и составляет 40,1 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные НБУ относительно курса гривны, установленного на понедельник, 27 мая.

Так, по итогам торгов на межбанке НБУ установил официальный курс гривны к доллару на 27 мая на уровне 40,1153 грн за долл против 39,9205 грн/долл в пятницу, 24 мая.

Официальный курс евро на 27 мая - 43,49 грн (на 24 мая - 43,32 грн).

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Напомним:

Сообщалось, что НБУ установил официальный курс гривны к доллару на 22 мая, на уровне 39,8052 грн/долл, по сравнению с 39,6650 грн/долл во вторник, 21 мая.

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Экономическая правда