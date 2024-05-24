Украина потеряла 200 миллиардов из-за политики Нацбанка во время войны - Гонтарева

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

Об этом заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.

Так, Нацбанк долгое время не позволял девальвировать официальный курс гривны, а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

"Когда в середине 2022 года повысили ставку - это было правильно. Но, надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка, и отпускать курс", - отметила экс-глава НБУ.

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Из-за этого реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%, отмечает экс-руководитель НБУ.

В бюджете на 2023 год Минфин заложил курс 42 гривны за доллар, но до октября он был 36,6 гривны. С введением НБУ "управляемой курсовой гибкости" гривна обесценилась, но произошло это поздно.

Гонтарева считает, что курс должен быть 42 гривны, но НБУ сдерживает его значительное обесценивание, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривна делает конкурентоспособными экспортеров, но НБУ не дал им заработать, и не остановил импорт, подчеркнула Гонтарева.

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"Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и со снижением процентной ставки. Опоздание - это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен", - отметила она.

Экономическая правда.