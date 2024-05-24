За экс-председателя ГФС Романа Насирова внесли 55 миллионов залога 

ФОТО: ЦПК

24 мая за экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог в размере 55 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Теперь Насирова выпустят из-под стражи. Однако он должен прибывать по вызову в суд, не покидать пределы Киева без разрешения суда, воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами.

Кроме того, Насиров должен сдать на хранение все загранпаспорта, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины, а также носить электронный браслет.

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Срок действия обязанностей – до 7 июля 2024 года.

Напомним:

В начале мая судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Романа Насирова, уменьшив размер залога до 55 млн грн.

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Ранее защита Насирова просила определить залог в размере 22 млн грн.

В общей сложности Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022 года он был заключен под стражу с залогом в 523 млн грн. С тех пор мера пресечения неоднократно продолжалась, но залог уменьшили уже почти в десять раз.

Экс-главу ГФС обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям агробарона Бахматюка.