До конца мая могут разработать новые тарифы на электроэнергию: цена будет зависеть от потребления

В Правительстве рассматривают введение новых тарифов за электроэнергию, которые будут зависеть от объемов потребления.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к Правительству, передают Українські Новини.

"Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход (относительно тарифов - ЭП). Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой. Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии", - рассказал руководитель Минэнергетики.

Галущенко сообщил, что вопрос новых тарифов будет решен в течение следующей недели.

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Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела новую структуру предельных цен на электроэнергию бизнеса с 1 июня.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые максимальные предельные цены электроэнергии (price caps) на рынках "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

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