ЗАЭС снова на грани блэкаута: отключилась воздушная линия энергопитания

Сегодня одна из двух воздушных линий, которая питает Запорожскую АЭС, отключилась. В случае отказа последней, на ЗАЭС произойдет очередной блэк-аут.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 23 мая 2024 года, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

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В компании уточнили, что в случае отказа этой линии на ЗАЭС произойдет очередной полный блэкаут, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции и грозит развитием аварии.

Напомним:

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

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Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.