Новости 4 апреля: в шести областях применили графики отключения света, за чиновника СБУ Шило внесли залог

Об отключении электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить временные меры ограничения потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

О большой приватизации. Фонд государственного имущества Украины рассчитывает, что большая приватизация начнется уже во втором полугодии. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 миллионов гривен.

О кибератаке на Киевстар. Киберспециалисты и следователи Службы безопасности идентифицировали хакеров, которые в декабре 2023 года совершили кибератаку на украинский мобильный оператор "Киевстар" - это была хакерская группировка SandWorm, которая является штатным подразделением российского ГРУ.

О завладении средствами УЗ. Бывшего советника Офиса президента и чиновника СБУ Артема Шило, которого подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ, 4 апреля взяли под стражу.

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Позже за Артема Шило, которого подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ, внесли залог в размере 30 млн гривен.

Об атаках РФ. В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

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