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"Укренерго" вводить тимчасові графіки відключення світла у шести областях

Четвер, 4 квітня 2024, 19:00 - Олексій Павлиш

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:20 до 22:00 у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Причини обмежень - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.

"Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

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Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - пояснили в держкомпанії.

Зазначається, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Пи цьому продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

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В "Укренерго" просять споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо:

Протягом доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській та Дніпропетровській областях. На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. 

В енергосистемі, незважаючи на те, що дефіциту немає, зберігається певна вірогідність обмежень в центральних та східних регіонах, заявили в "Укренерго".

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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