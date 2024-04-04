ФДМУ розраховує, що велика приватизація розпочнеться у другому півріччі

Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 мільйонів гривень.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

Він зауважив, що велика приватизація відрізняється від малої приватизації стартовою ціною балансової вартості активів. Активи, які коштують понад 250 мільйонів гривень за оціночною або балансовою вартістю, потрапляють під критерії великої приватизації.

"З другого півріччя 2024 року ми очікуємо і наближаємо аукціони з великої приватизації. Будуть цікаві об’єкти, і санкційні, і приватизаційні. Наприклад "Об’єднана гірнічо-хімічна компанія". Ми зараз активно готуємо санкційний актив, такий як завод будівельних матеріалів "Аерок". Він викликає жвавий інтерес до приватизації. Серед цікавих об’єктів виробник упаковки "ПентоПак" у Борисполі. Також є об’єкти портової інфраструктури - це морський торговельний порт Білгород-Дністровська", - зауважив Коваль.

За його словами, спиртова галузь йде до чіткого роздержавлення. Серед спиртових заводів - це Зарубинський спиртовий завод, Бджільнянський спиртовий завод, Лохвицький спиртовий комбінат.

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Нагадаємо:

В Україні цьогоріч планують відновити велику приватизацію. Серед об'єктів, які підпадатимуть під неї, є "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", "Одеський припортовий завод" та Центренерго.