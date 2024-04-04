Заволодіння 100 мільйонами на закупівлях в УЗ: за посадовця СБУ Шила внесли заставу

За колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, внесли заставу у розмірі 30 млн гривень.

Цю інформацію "Економічній правді" підтвердили у пресслужбі ВАКС.

У пресслужбі підтвердили факт внесення застави, проте не повідомили хто саме це зробив через конфіденційність. Після внесення застави Артем Шило має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

"Якщо він порушить ці обов'язки у визначений законом строк, то прокурори зможуть подати клопотання про посилення запобіжного заходу. Якщо він виконуватиме обов'язки, то вони можуть бути зменшені. Ці обов'язки ухвалюються на термін до 2 місяців, після цього вони будуть переглядатися", - пояснили у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Напередодні детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

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Колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, 4 квітня взяли під варту.

Раніше повідомлялось, що Артем Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.

Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам.

У 2021 році звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.