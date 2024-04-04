Заволодіння 100 мільйонами на закупівлях в УЗ: посадовця СБУ Шила взяли під варту

Колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ, 4 квітня взяли під варту.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суддя Вищого кнтикорупційного суду Катерина Сікора ухвалила рішення застосувати Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 30 млн грн.

Як пише "Суспільне", термін дії запобіжного заходу триватиме 60 діб до 31 травня включно.

Реклама:

Новина доповнюється…

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ "Укрзалізниця" організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Реклама:

Раніше повідомлялось, що Артем Шило більше не очолює Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, проте залишився працювати в структурі СБУ.

Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам.

У 2021 році звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

Економічна правда