Новости 17 апреля: прогноз по урожаю-2024, потребление электроэнергии растет из-за похолодания

Об урожае-2024. В этом году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн, из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Это будет означать падение примерно на 10% по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

О потреблении электроэнергии. С утра 17 апреля потребление электроэнергии из-за похолодания превышает уровень вторника почти на 7%, что создает дополнительную нагрузку на электростанции.

О транше макрофина от ЕС. Украина на следующей неделе получит второй транш из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро.

О газопроводах. Из-за боевых действий были повреждены распределительные газопроводы в Харьковской и Сумской областях, без газа остались 800 домохозяйств.

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О картинах Медведчука. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

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Сможет ли Ксавье Ньель и его партнеры воплотить свои планы по lifecell и повлияет ли отмена ареста на судьбу других украинских активов Михаила Фридмана? (укр)