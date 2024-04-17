Урожай-2024 будет на 8 миллионов тонн меньше предыдущего – первый прогноз от Минагрополитики

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В этом году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн, из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Это будет означать падение примерно на 10% по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

Об этом говорится в предварительных оценках Минагрополитики, сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве подчеркнули, что в начале прошлого года общий валовой сбор зерновых и масличных на 2023 год также прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн, но погодные условия тогда способствовали увеличению урожая.

"Поэтому в 2023 году валовое производство составило около 82 млн тонн, из которых зерновых более 60 млн тонн, масличных - около 22 млн тонн.

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Итак, прогнозы относительно показателей валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий", - пояснили в ведомстве.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в прошлом году - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в прошлом году - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

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Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои - предполагается производство 5,2 млн тонн, в 2023 году было собрано 4,7 млн тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн тонн, в прошлом году его собрали 12,9 млн тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было 4,7 млн тонн.

"Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10,6 млн га (-395 тыс. га к показателю 2023 года).

Из них, озимой пшеницы посеяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), яровой пшеницы ожидается 0,2 млн га (+0,2 тыс га)", - говорится в сообщении.

Озимый ячмень посеян на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площадь ярового ячменя прогнозируется на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурузы - 3,9 млн га (-62 тыс га).

При этом среди масличных увеличиваются площади посева сои. Прогнозируется, что ее будет посеяно на площади 2,2 млн га - это почти на 400 тысяч гектаров больше чем в прошлом году.

Прогнозируется, что подсолнечника будет посеяно почти столько же как и в прошлом году - на 5,3 млн га. Рапса на 1,5 млн га, что на 0,1 млн га меньше чем в прошлом году.

Экономическая правда