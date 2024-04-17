АРМА готовит к продаже более 260 картин из коллекции Медведчука
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
"АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по решению суда", — говорится в сообщении.
Сейчас картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Долю коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы - Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса, а стоимость некоторых картин достигает 50 тысяч долларов.
Сотрудники АРМА провели повторный осмотр актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.
Напомним:
АРМА приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance по решению украинских и хорватских судов.
Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.