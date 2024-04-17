АРМА готовит к продаже более 260 картин из коллекции Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"АРМА готовит к реализации 264 картины предателя-коллаборанта Медведчука, арестованные и переданные агентству по решению суда", — говорится в сообщении.

Сейчас картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Долю коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы - Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса, а стоимость некоторых картин достигает 50 тысяч долларов.

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Сотрудники АРМА провели повторный осмотр актива, а созданная конкурсная комиссия вскоре выставит их на реализацию.

Напомним:

АРМА приняло решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance по решению украинских и хорватских судов.

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.