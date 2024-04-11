У місті-супутнику Трипільскої ТЕС введено графіки аварійних відключень та подачі води

У місті-супутнику Трипільської ТЕС введено графіки аварійного відключення електрики і графіки подачі води. Водночас міськрада Українки та всі місцеві служби працюють над усуненням наслідків ракетної атаки на станцію.

Про це повідомила секретарка Української міської ради Катерина Проценко.

"Українська міська рада та всі служби злагоджено працюють, щоб усунути наслідки атаки. Введено графіки аварійного відключення електроенергії. Також планово відключають ліфти та вводять графіки подачі води. Гаряча вода буде відсутня до стабілізації ситуації", - повідомила вона.

Секретарка міськради додала, що у місті цілодобово працюватимуть "Пункти незламності".

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"Сьогодні там консультують психологи, є вода, можливість зарядити пристрої, перекусити. Тож усі, хто потребує допомоги – звертайтеся", - закликала Проценко.

Наразі ситуація у місті контрольована.

Нагадаємо:

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Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС.

Втрата Трипільської ТЕС негативно відобразиться на енергобалансі країни. В пікові години доби Україна матиме менше потужності для покриття потреб у споживанні електроенергії.

НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00. В країні передбачають незначний дефіцит електроенергії у вечірній пік споживання через те, що генерація сонячних електростанцій зменшиться.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.