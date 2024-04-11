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"Укренерго" закликала ощадливо споживати електрику у вечірні години

Четвер, 11 квітня 2024, 13:16 - Артур Крижний
НЕК "Укренерго" закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що на Харківщині діють аварійні відключення світла, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

Нагадаємо:

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Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. 

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК - серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

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22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

Укренерго електроенергія
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