Дело Пашинского: апелляция ВАКС оставила под стражей основного фигуранта дела

Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей бизнесмена Сергея Тищенко - основного фигуранта дела о завладении нефтепродуктами Сергея Курченко

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также оставили без изменений избранную в феврале меру пресечения бывшему заместителю генерального директора ГП "Укртранснафтопродукт" Александру Горбунову.

Тищенко остается под стражей с альтернативой залога в размере 363 млн грн, Горбунов - под стражей с залогом 9 млн грн.

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"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защиты, а постановления следственных судей ВАКС - без изменений.

Решение вступили в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежат", - говорится в сообщении.

Напомним:

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13 февраля ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Сергею Тищенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,36 млн грн залога. Его подозревают в соорганизации вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским завладения арестованными нефтепродуктами на почти 1 млрд грн.

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.

Позже Пашинский вышел из-под стражи под залог.

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Экономическая правда