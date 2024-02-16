Пашинський: До речі, мене посадять

Сергій Пашинський фото: ЕП

Фігурант справи "нафтопродуктів Курченка", екснардеп Сергій Пашинський, коментуючи обшуки, заявив, що знав про те, що проти нього "готуються провокації" спецслужбами РФ з метою дискредитації, щоб заблокувати його роботу з організації поставок боєприпасів.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Саме що 12 лютого буде обшук я не знав. Але мені з серпня було достеменно відомо, що готується цілий ряд кримінальних справ. Щоб заблокувати мою роботу як голови асоціації (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) - ред.), людини, яка, зі слів і журналістів, і інших посадовців організовує поставки боєприпасів.

Два місяці тому я звертався до пана Малюка (голова СБУ – ЕП), і до пана Кривоноса (директор НАБУ – ЕП), і до Генпрокурора, де інформував, що проти мене плануються провокації", - розповів екснардеп.

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За його словами, у правоохоронців є інформація, що спецслужби Росії з кінця літа минулого року почали спецоперацію проти нього через корумповані правоохоронні органи на території України.

"Це інформація, яка надійшла в уповноважені органи, а саме в Службу зовнішньої розвідки, ГУР. Тригером цього була стаття в New York Times. Після цього були порушені десятки кримінальних справ.

...Мені достеменно відомо, що Служба зовнішньої розвідки отримала таку інформацію", - додав він.

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"Я не юрист-криміналіст. Ми почитали підозру. До речі, мене посадять. І це не обрання запобіжного заходу, бо вони знають що я нікуди не втечу. Але ж треба мене посадити, бо стоїть задача не встановити істину, покарати винних, а посадити Пашинського", - заявив екснардеп.

За словами Паишнського, росіяни вважають, що Україна буде виробляти або постачати менше зброї, якщо його арештують - "мені це достеменно відомо".

На твердження, що він - "сірий кардинал" ВПК, екснардеп відповів:

"Пашинський голова асоціації. От список членів асоціацій. Можете дзвонити директорам заводів питати їх відношення до Пашинського. В асоціації, крім "Української бронетехніки, є той же "Радіонікс", "Укрспецсистемс", "ДеВіро". А це - вся наша лінійка безпілотників.

Завжди, коли до мене звертаються члени асоціації, і якщо в мене є можливість вирішити проблему, я її вирішую".

Також він відповів на цитату президента Зеленського 2019 року "Пашинський – це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте 100 людей скажуть – "так"".

"Мені сумно від цього твердження. Звичайно воно, я вважаю, несправедливе. Але я прекрасно розумію що президент користувався тією інформацією, яку йому надає його найближче оточення. Я не бандит. Мене оцінить історія, хоча не хочу цієї фрази пафосної.

Мене оцінять люди які зі мною працюють і я знаю їх оцінку. Мені цього достатньо, щоб далі ефективно функціонувати", - сказав він.

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Економічна правда