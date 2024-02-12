Націоналізація нафтопродуктів Курченка: Пашинського підозрюють у майже мільярдних збитках державі

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та СБУ.

Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.

"Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні" зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію", - зазначають детективи.

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За даними правоохоронців, вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.

Крім цього, топпосадовець забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких на місцях керували члени злочинної організації.

Згодом держпідприємство під приводом "вимушеності продажу" у повному обсязі реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії.

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"Частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі у результаті реалізації схеми, становить 967 млн грн", - додали в НАБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру:

колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;

підприємцю, співорганізатору ЗО;

ексдиректору державного підприємства;

ексзаступнику директора державного підприємства;

менеджеру державного підприємства;

керівнику приватного товариства.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. Глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Нагадуємо:

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка. Ексдепутат відкинув інформацію про вручення йому підозри.

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