Присвоение нефтепродуктов: Пашинского взяли под стражу с залогом в более 270 миллионов

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВАКС, передает "Громадське".

Пашинского подозревают в незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных государством нефтепродуктов.

Сторона обвинения просила назначить Пашинскому 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в почти 300 миллионов гривен.

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Бывшего народного депутата хотели взять на поруки офицеры ВСУ Милослав Гай, Игорь Лапин и Иван Лисовой.

Напоминаем:

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

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