Присвоение нефтепродуктов: Пашинский вышел на свободу под залог

ЕП

Экс-депутат Сергей Пашинский, который является подозреваемым в деле по реализации нефтепродуктов Курченко, вышел из-под стражи под залог.

Об этом Сергей Пашинский сообщил в Fаcebook.

"Только что предприятия Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне одновременно очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств", — написал он.

Напомним:

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Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.

О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.

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Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.

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