Новости 27 марта: строительство водопровода до Николаева, ущерб окружающей среде от атаки РФ на ДнепроГЭС

О строительстве водопровода до Николаева. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил безотлагательно начать проектирование и строительство водопровода для обеспечения Николаева питьевой водой.

Об ущербе окружающей среде от атаки РФ на ДнепроГЭС. Ущерб окружающей среде от атаки россиян по ДнепроГЭС в Запорожье 22 марта оценивают до сих пор ориентировочно в 140 млн грн, но в дальнейшем эта цифра возрастет.

О бронировании военнообязанных. Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

О ввезении гуманитарной помощи. После четырех месяцев тестирования новых правил для ввоза волонтерами гуманитарной помощи, с 1 апреля электронная система обращения гумпомощи станет обязательной для волонтеров.

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О кредите от Всемирного банка. Совет директоров Всемирного банка одобрил для Украины заем для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) в размере 1,5 млрд долларов США.

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Каковы последствия последней атаки для энергосистемы, какие объекты ДТЭК пострадали больше всего и чем могут обернуться для Украины новые ракетные обстрелы, рассказал исполнительный директор энергокомпании. (укр)