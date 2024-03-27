Украинский мир hardware продукта: охранные системы, складские работы и биопротезы

В українському ІТ продуктових компаній небагато, а таких, що працюють не тільки в напрямку software (програмне забезпечення), але й hardware (безпосередньо "залізо") – одиниці.

Попри те, що найвідоміша у світі hardware компанія Apple є еталоном успіху, мало хто обирає її шлях. Причин для цього вистачає: складність виробництва, масштабування та й інвестори не сильно люблять hardware, бо такі стартапи зростають відносно повільно.

На локальному ринку такі компанії максимально різношерсті. Є такі зірки як Ajax Systems з індустріальними обсягами виробництва та експансією на весь світ, проте є й невеликі гравці з одним або кількома ринками та кількома десятками працівників.

Усі вони представляють вітчизняний hardware, про який менше згадують в контексті України порівняно з тим же аутсорсом чи діджитал продуктами. Утім під час війни саме завдяки їм зароджується miltech напрямок, який в перспективі може стати лідером на світовому ринку.

Petcube

Petcube – один з найуспішніших та найвідоміших українських стартапів. Компанія, яка зʼявилась на світ ще у 2012 році, сьогодні виробляє низку інтерактивних HD-камер для домашніх тварин. Заснували проєкт українці Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Кльон.

Головна місія компанії полягає в тому, щоб підключити домашніх тварин до інтернету та дати їм голос. За допомогою цих камер власники своїх улюбленців можуть слідкувати, розмовляти та взаємодіяти зі своїми домашніми улюбленцями через власні смартфони.

Торік Petcube оголосив про початок продажів своїх продуктів в Україні. Продуктова лінійка Petcube включає чотири розумні камери для домашніх улюбленців: Petcube Cam, Petcube Play, Petcube Cam 360 та Petcube Bites 2 Lite із вбудованою годівницею.

У лютому 2024 року компанія представила свій перший GPS-трекер для домашніх тварин, який підключається до мобільних мереж і передає дані про місце перебування, маршрути та активність улюбленця безпосередньо в застосунку.

"Для Petcube 2023-й став четвертим поспіль прибутковим роком. Попри рецесію в США, дохід компанії не зменшився, а софтверне ревеню зросло майже вдвічі. Ми запустили чотири продукти, два з них – вперше у нових категоріях: GPS трекер і ласощі для собак. Команда виросла до 60 людей", – розповів співзасновник та дизайн-директор Petcube Андрій Кльон.

У 2024 році компанія планує перетнути межу в 1 млн проданих пристроїв та розширити географію дистрибуції до країн Азії та Південної Америки.

Ajax Systems

Ajax Systems є лідером українського hardware напрямку. За рівнем освоєння ринків, випущеної продукції чи кількості працівників рівноцінні компанії знайти важко, оскільки Ajax є найбільшим у Європі виробником професійних систем безпеки з можливостями розумного будинку.

З моменту, коли Олександр Конотопський у 2011 році заснував Ajax Systems, компанія досягла позначки у понад 2,5 мільйона користувачів у 187 країнах світу.

Від початку великої війни компанія релокувала виробничі потужності в безпечніший регіон України та зберегла повний цикл виробництва.

Ще до цього Ajax Systems відкрила завод у Туреччині й вивела свої продукти на ринки Північної та Південної Америки. Це дозволило вже у 2022 році збільшити доходи компанії на 40%.

Cьогодні в компанії працює більше ніж 3 тисячі працівників, які створюють понад 135 дротових та бездротових пристроїв для захисту від вторгнення, пожежі, затоплення, а також пристрої для комфорту та продуктивності.

У 2023 компанія також презентувала власну лінійку пристроїв для відеоспостереження.

Також Ajax Systems запустила застосунок Air Alert (Мапа повітряних тривог), який завантажили понад 24 млн разів. Сам застосунок сповіщає користувачів про сім типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпека.

У лютому цього року Ajax Systems оголосив про запуск передсерійного виробництва у Києві. На заводі збиратимуть нові продукти компанії, зокрема відеореєстратори, відеокамери та клавіатури. Загальна потужність передсерійного виробництва – від 50 тис до 70 тис пристроїв на місяць. Наступного року виробничі потужності планують розширити на 50%.

Esper Bionics

Компанія з українськими засновниками Дмитром Газдою, Анною Белеванцевою та Ігорем Ільченком займається виробництвом технологічних біонічних кінцівок. Її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, а R&D та виробничі офіси – в Україні та Німеччині.

Rоманда налічує 40 людей з великим досвідом у медицині, інженерії, підприємництві та продажах.

У 2022 році роборука Esper Bionics потрапила на обкладинку журналу TIME, оскільки редакція визнала її одним з 200 найкращих виробів року.

Наразі Esper Bionics виготовляють лише роборуки Esper Hand. Сам протез через датчики зчитує сигнали з вцілілих мʼязів руки і перетворює їх на команди. Ще однією складовою продукту є програмне забезпечення з алгоритмами, що аналізують зібрані дані, завдяки яким протез постійно самонавчається та адаптується до кожного користувача індивідуально.

Торік Esper Bionics почав серійне виробництво свого продукту та отримав перші 800 тис дол з проданих протезів. Більшість користувачів нових протезів – військові й цивільні, що постраждали під час великої війни.

Наразі налічується близько 70 користувачів Esper Hand. Свої протези компанія постачає тільки в США та Україну. У 2024 році Esper Bionics планує збільшити кількість користувачів до 300, почати розробляти протези для ноги та збільшити команду до 70 спеціалістів.

i3 Engineering

Команда i3 Engineering розробляє системи домашньої автоматизації, які складаються з двох компонентів: контролерів, які встановлюють в електричний щиток, і мобільного застосунку.

За чотири роки, від моменту старту проєкту у 2018 році, i3 Engineering вдалось залучити близько 1 млн дол приватних інвестицій. Молода компанія, засновником якої є Павло Цюпка, використовує модель B2B для продажу контролерів через дилерську та партнерську мережу.

Команда проєкту, зокрема, займається розробками апаратної частини, створення низькорівневого програмного забезпечення, бекенд-частини, мобільного застосунку, UI/UX дизайну, тестування, маркетингу та продажами.

Саме за допомогою застосунку відбувається процес налаштування і створення правил та сценаріїв автоматизації Рішення i3 Engineering може об’єднати всі електричні пристрої, які є в будинку, в одну систему.

У звичайній квартирі такі рішення можуть стосуватись керування температурою для кожної кімнати, захисту від затоплення, керування освітленням та блокувати роботу кондиціонера при відкритті вікна.

Крім звичайних квартир системи i3 Engineering використовують в ресторанах, теплицях чи навіть автоматизують вуличне освітлення. У своїх планах поки невелика компанія прагне активно виходити на ринки Європи та Близького Сходу.

Deus Robotics

Подавшись у hardware засновник компанії Павло Пікулін вирішив розробляти роботів для шліфування паркету й укладання плитки. Однак з часом вирішив сконцентрувати свої сили саме на складських версіях.

Зараз Deus Robotics має дві моделі роботів: сортувальник та транспортувальник. Вони здатні виконувати різні завдання, серед яких сортування, перевезення стелажів та палет, а також роботу із замовленнями.

Крім того, Deus Robotics використовує технології ШІ для орієнтування та координації роботів у просторі. Наразі свого власного виробництва компанія не має, а виробництво самих роботів покладено на одеський завод електроніки "Телекарт-пром", який може виготовляти до 1000 екземплярів щороку.

Команда Deus Robotics налічує близько 35 людей, з яких 80% працюють в Україні.

У 2022 році 40 роботів компанії почали працювати у логістичному терміналі "Нової Пошти" у Білій Церкві.

Наразі компанія працює за двома моделями: перша – продаж роботів та їхнє обслуговування, друга – по передплаті, тобто robotics as a service. В Україні найчастіше використовується перша модель. За словами Пікуліна, Deus Robotics продає в середньому роботів на пів мільйона доларів і щомісячну передплату на обслуговування.

Цього року команда планує запустити проєкт у Великій Британії й наростити виробництво до 140 роботів на рік.

Kodisoft

Kodisoft створює інтерактивні електронні столи для публічних місць, зокрема ресторанів, чи фудкортів у торгових центрах. Засновником компанії та її унікальної технології є винахідник Дмитро Костик.

Ці столи здатні реагувати на понад 1 тис дотиків одночасно. Вони також можуть "розуміти" форму предметів, є водостійким, здатні приймати замовлення замість офіціантів, чи проводити безконтактні платежі. Крім того, ще однією особливістю таких столів є здатність розважати клієнтів закладу відеороликами та іграми.

Однак головним їхнім потенціалом є те, що вони здатні змінити принципи ведення ресторанного бізнесу, оскільки додають можливість заробляти на рекламі та крос-сейлі не менше ніж на їжі.

Такі столи відрізняються від звичайних наявністю екранів з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів та з підтримкою мільйонів кольорів, які наділенні потужним процесором, що дозволяє одночасно запускати на пристрої 12 додатків. Він працює на операційній системі Windows 10 IoT і Microsoft Azure IoT Suite.

Попри технологічність, столи надзвичайно міцні та здатні витримати вагу середньостатистичної людини.

У 2023 році компанія брала участь у складі української делегації з іншими ІТ-компаніями у міжнародній технологічній виставці CEATEC в Японії.

Трішки про miltech

Війна внесла свої корективи. За два роки українська індустрія miltech саме в напрямку hardware починає демонструвати реальні перспективи до стабільного зростання з майбутнім переходом в серійне виробництво.

Не менш позитивним є той фактор, що нові компанії намагаються займати нові ніші, не концентруючись, до прикладу, на напрямку БПЛА. Таким, наприклад, є ШІ-проєкт Zvook, що акустично виявляє крилаті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі ворога на малих та середніх висотах. Одним з його засновників є вже згаданий Цюпка.

У напрямку зв'язку стартап Himera Radios нещодавно залучив понад пів мільйона доларів інвестицій. Українська команда займається створенням стійких до РЕБ рацій, що вже постачаються військовим.

Також вже є декілька компаній, що розвивають продукти, які допомагають у навчанні. Серед них Logics7, яка створює універсальні тренінгові системи для вогневої підготовки військових UNITS. Зараз ця система включає 24 модулі озброєння, зокрема протитанкові NLAW та Javelin і переносні зенітні комплекси Stinger та "Ігла".

А компанія Skiftech займається створенням тактичних симуляторів на основі лазерних технологій. Вона працює не тільки над розробкою корпусу і електроніки, але й програмного забезпечення та додатків. Її симулятори підходять для тренувань піхоти, штурмовиків, снайперів, інженерів, парамедиків, розвідки та навіть командного складу.

фото SKIFTECH

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також зазначив, що Україна починає масове виробництво роботизованих наземних платформ, які можуть використовуватися як камікадзе, турелі, платформи мінування-розмінування, евакуації. Вже зараз випробування пройшли понад 50 комплексів.

Ба більше, деякі з платформ вже беруть активну участь у війні. Так, безпілотний робот Ironclad компанії Roboneers разом із військовими штурмує позиції росіян, проводить розвідку та забезпечує вогневою підтримкою.