Как завозить гуманитарную помощь с 1 апреля? Объясняем новые правила

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После четырех месяцев тестирования новых правил для ввоза волонтерами гуманитарной помощи, с 1 апреля электронная система обращения гумпомощи станет обязательной для волонтеров.

Гумпомощь помощь в Украину направляет донор - юридическое или физическое лицо, которое добровольно предоставляет ее получателям в Украине - юридическим лицам, то есть благотворительным фондам (БФ). В частности, получателями могут быть иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине.

Далее получатель передает гуманитарную помощь приобретателям (военным подразделениям, внутренне переселенным лицам).

Что меняется с 1 апреля?

Чтобы завести гуманитарную помощь в Украину, волонтерским организациям необходимо:

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Зайти на сайт good.gov.ua и авторизоваться как получатель гумпомощи с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП). Для регистрации указывается ЕГРПОУ организации, по которому из реестра далее подтягивается информация о месте ее регистрации и руководство. Так БФ присваивается индивидуальный номер в Едином реестре.

Заполнить перечень грузов, которые будут завозиться, в разрезе категорий груза. Форма декларации соответствует бумажной, которая действовала ранее: это "упрощенная" декларация с указанием объема и типа груза.

Сгенерировать уникальный код гуманитарного груза. Этот код используется при прохождении Таможни вместо бумажной декларации. С момента регистрации груза до момента пересечения им границы даются 30 дней.

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После завоза помощи в Украину гуманитарка распределяется, и в системе генерируется автоматический отчет с информацией о том, куда были распределены товары. Указывается только населенный пункт, без детальных адресов. Когда груз находится на территории Украины, БФ обязаны отчитаться о ее использовании до 15 числа следующего месяца с момента ввоза, но не более чем через 90 дней.

Этот отчет формируется в электронной системе автоматически, ведь подтягивает информацию о ввозимых грузах. Зато нужно указать, какое количество было передано приобретателям, какое - осталось на складах, сколько испортилось или не было принято фондом из-за ненадлежащего качества.

С 1 декабря 2023 года и до 1 апреля 2024 года действует тестовый период, позволяющий использовать как бумажные декларации по старым правилам, так и электронные. С 1 апреля использование электронной системы является обязательным.

В случае нарушения требований отчетности фонд теряет статус получателя помощи на шесть месяцев.

Важным изменением является также отмена для волонтеров необходимости получать письма-обращения от воинской части или другого приобретателя, который свидетельствует о потребности в той или иной продукции. Это письмо предоставляется работникам Государственной таможенной службы (ГТС) на границе.

Как прошел тестовый период и что дальше

На пресс-конференции в среду министр соцполитики Оксана Жолнович отметила, что количество зарегистрированных получателей гумпомощи выросло с 1 декабря с 1000 юрлиц до 8 тысяч на сегодня.

За время действия тестового периода для ввоза 13 тыс грузов были сформированы электронные декларации. Заместитель министра Назар Танасишин уточнил, что это - около половины всех деклараций на гумпомощь, за все время действия электронных деклараций.

Он добавил, что для подачи бумажной декларации организация все равно должна быть в реестре получателей, поэтому государство уже видит, кто завозит гумпомощь.

Завозили преимущественно продукты питания (19%), гигиенические товары (11%), лекарственные средства (11%), технические средства (10%), одежду и обувь (9%), транспортные средства (9%).

С началом действия тестового режима, волонтеры жаловались на то, что электронная система не могла справиться с наплывом пользователей и "ложилась".

По словам Жолнович, все это время действует круглосуточный колл-центр при министерстве, и количество обращений уменьшилось, ведь волонтеры разобрались, как работать с новой системой. Вероятно, добавляет она, количество обращений снова возрастет с 1 апреля. Номер телефона коллцентра: + 044 494 19 10.

Министр добавляет, что преимущественно бумажными декларациями пользовались для ввоза помощи на воинские части, ведь последние медленно регистрировались как получатели гуманитарной помощи. "Сейчас мы поработали с Генштабом, командованием ВСУ и воинскими частями, и их становится все больше. Основные получатели уже есть в системе, поэтому думаю, что проблем не будет и для этой категории", - отметила она.

Сейчас Минсоц работает над публичным дашбордом, где будет видно статистику по получению гумпомощи в разрезе регионов. Военную помощь визуализировать не будут, однако эта информация будет для внутреннего пользования, чтобы избежать двойных поставок помощи и синхронизировать закупки с Минобороны.

В будущем министерство планирует масштабировать учет также и внутреннего оборота гуманитарной помощи.

Зачем нужны были изменения?

"Мы хотим совместить потребность с самой помощью. Сейчас оно происходит хаотично: каждый везет то, что считает нужным, однако не видит общей картинки. В частности, что к тому или иному приобретателю завезли другие организации. И нет ли других сообществ, куда никто ничего не везет вообще", - отмечает Жолнович.

Такая ситуация сложилась с началом большой войны, когда из-за огромных потребностей в гумпомощи был введен экстренный режим и максимальное упрощение правил: нужно было только заполнить на границе декларацию и указать, что куда и кому везется. Однако в дальнейшем эта информация не проверялась.

Как следствие, появлялись истории "гуманитарных" авто вроде Porsche Cayenne и продажа "гуманитарных" дронов.

Первые изменения приняли 5 сентября, однако тогда они вызвали волну возмущения со стороны волонтеров. Из-за того, что они были убеждены, что новые порядки значительно усложняют и замедляют ввоз помощи, действие новых правил удалось отменить до 1 апреля.

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