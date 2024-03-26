В Запорожье запустят новый механизм проезда между правым и левым берегами

Для соединения левого и правого берегов в Запорожье будет запущен новый механизм проезда. Его запустят уже на этой неделе.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Прорабатываем новый механизм проезда между правым и левым берегами Запорожья - без пробок. Движение по "новому" мосту вместо одностороннего сделаем двусторонним", - сообщил он.

Федоров отметил, что было проведено совместное совещание с представителями областной и городской власти, службы восстановления дорог, патрульной полиции, гидроэлектростанции. Цель - разгрузить ГЭС и перераспределить поток машин по Запорожью так, чтобы водители двигались комфортно и безопасно.

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"Для этого разрабатываем новую схему организации дорожного движения: обновляем механизм двустороннего движения на плотине, направляем поток транспорта через незагруженные улицы и другие мосты, город обеспечивает новые дорожные знаки и разметку", - добавил он.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

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В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, восстановление ДнепроГЭС до проектного состояния после ракетного обстрела 22 марта потребует годы.