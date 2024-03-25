Галущенко о повышении тарифов из-за остановки ДнепроГЭС: Сейчас нет решений

После масштабной атаки России на украинскую энергоинфраструктуру 22 марта решение о пересмотре тарифов на электричество для населения или запрета экспорта электроэнергии пока не рассматривается.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Киеве после встречи с вице-премьером, министром энергетики Швеции Эббой Буш, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока что мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше - посмотрим", - сказал Галущенко.

По его словам, пока нет решений об изменении условий возложения спецобязательств по компенсации тарифов на электроэнергию для населения (ПСО), а также об изменении тарифов на электричество для населения.

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"Каждый удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Это абсолютно логично. Но сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте электроэнергии.

Мы сосредоточены на фиксировании последствий: в каком состоянии энергетика, что уничтожено, что максимально быстро можем восстановить. Тогда выйдем на какие-то цифры, сроки этого процесса, и от этого будем принимать решения по всем вопросам, о которых вы говорите", - отметил Галущенко.

При этом он заявил, что в частности, повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023 году (с 1 июня - до 2,64 грн/кВт-ч) помогло энергетике восстановиться.

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"Это коммерческая часть, она важна. Я говорил: если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, мы бы не восстановились в таком объеме, в котором это сделали", - сказал министр.

Напомним:

В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе станции контролируемая.

В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС.

В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.

По словам генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, восстановление ДнепроГЭС до проектного состояния после ракетного обстрела 22 марта потребует годы.

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Экономическая правда