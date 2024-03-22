Всі розділи
Укр / Рус

В Одесі та Одеському районі довелось ввести екстренні відключення світла - ДТЕК

П'ятниця, 22 березня 2024, 19:16 - Анастасія Жарикова

В Одесі та Одеському районі вимушено застосовуватимуть екстренні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", - пояснили в компанії.

У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми Одеської області потрібно більше часу. 

Реклама:

Нагадуємо:

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Реклама:
ДТЕК електроенергія Одеса війна
Реклама:
Матеріали за темою
Енергетики заживили споживачів на Донеччині, які залишились без світла через ранкову атаку 22 березня 2024, 15:24
Через знестурмлення під землею понад 1000 шахтарів, триває евакуація 22 березня 2024, 13:20
Росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК 22 березня 2024, 08:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті