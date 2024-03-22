В Одесі та Одеському районі довелось ввести екстренні відключення світла - ДТЕК
П'ятниця, 22 березня 2024, 19:16 -
В Одесі та Одеському районі вимушено застосовуватимуть екстренні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", - пояснили в компанії.
У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми Одеської області потрібно більше часу.
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Нагадуємо:
Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.
Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.
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