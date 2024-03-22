В Одесі та Одеському районі довелось ввести екстренні відключення світла - ДТЕК

В Одесі та Одеському районі вимушено застосовуватимуть екстренні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Графіки відключень наразі застосовувати неможливо. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу", - пояснили в компанії.

У ДТЕК додали, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми Одеської області потрібно більше часу.

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Нагадуємо:

Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії.

Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

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