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По ДніпроГЕС було два прямих влучання, ГЕС-2 серйозно пошкоджена – "Укргідроенерго"

П'ятниця, 22 березня 2024, 10:20 - Анастасія Дячкіна
 
Фото: Денис Шмигаль

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. 

Про це заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода. 

За його словами, є влучання в одну опору, а також розбиті підкранові балки. 

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ЕП) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", – заявив сирота. 

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Нагадаємо: 

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров та патрульна поліція повідомили, що рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

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ГЕС Укргідроенерго енергетика
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