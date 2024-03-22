По ДніпроГЕС було два прямих влучання, ГЕС-2 серйозно пошкоджена – "Укргідроенерго"

Фото: Денис Шмигаль

В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Про це заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, є влучання в одну опору, а також розбиті підкранові балки.

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ЕП) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати", – заявив сирота.

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Нагадаємо:

Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров та патрульна поліція повідомили, що рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

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