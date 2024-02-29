SEC проверяет, были ли введены в заблуждение инвесторы во время кадрового переворота в OpenAI - WSJ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, были ли введены в заблуждение инвесторы OpenAI во время кадрового переворота в прошлом году, когда гендиректор Сэм Альтман временно был отстранен от должности.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что SEC также тщательно изучает внутренние коммуникации генерального директора OpenAI Сэма Альтмана после того, как в прошлом году совет директоров временно отстранил его от должности за якобы недостаточную откровенность

"Регулятор, о расследовании которого ранее не сообщалось, ищет внутренние записи у нынешних и бывших должностных лиц и директоров OpenAI, и в декабре направил повестку в суд и попросил высокопоставленных чиновников OpenAI сохранить внутренние документы.

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Это произошло после того, как в ноябре совет директоров OpenAI принял решение уволить Альтмана с должности генерального директора и исключить его из состава правления. Тогда директора заявили, что Альтман не был "последовательно откровенным в своих коммуникациях", но не уточнили, что именно имели в виду", - пишет газета со ссылкой на источники.

Альтман вернулся на должность генерального директора менее чем через две недели в рамках сделки, которая также предусматривала обновление совета директоров, в который он не вошел.

Некоторые источники, знакомые с расследованием, описали его как предполагаемый ответ на претензии бывшего совета директоров OpenAI в ноябрьском заявлении. Отмечается, что чтобы вернуться к работе, Альтман, среди прочих условий, согласился на внутреннее расследование.

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"Проверка SEC добавилась к растущему списку правительственных и юридических проблем, с которыми сталкивается OpenAI, отражая интенсивную глобальную проверку деловых практик компании и ее влияния на мир. Она также показывает, как компания все еще справляется с последствиями неудачной попытки отстранения Альтмана в прошлом году", - добавляет WSJ.

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Напомним:

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавила компанию.

Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.

20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

Вскоре Альтман вернулся на должность СЕО компании.

Экономическая правда