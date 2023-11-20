Уволенный СЕО OpenAI Сэм Альтман присоединится к Microsoft

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Бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

СЕО Microsoft Сатья Наделла сообщил, что компания будет "действовать быстро, чтобы обеспечить их ресурсами, необходимыми для их успеха".

"Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI и уверены в плане развития нашего продукта, нашей способности продолжать внедрять инновации со всем, что мы объявили на Microsoft Ignite, и в продолжении поддержки наших клиентов и партнеров", – подчеркнул Наделла.

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Напомним:

Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.

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Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.