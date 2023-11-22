Сэм Альтман вернется на должность СЕО OpenAI
Соучредитель OpenAI Сэм Альтман вернется на должность СЕО компании после того, как его уволили 17 ноября. Стороны достигли принципиального согласия по его возвращению в компанию.
Об этом сообщается в Twitter компании.
"Мы достигли принципиального согласия о возвращении Сэма Альтмана в OpenAI как генерального директора с новым начальным составом правления", – говорится в сообщении.
Обновленный состав совета директоров сначала будет включать Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело.
"Когда я решил присоединиться к Microsoft, было ясно, что это лучший путь для меня и команды. Благодаря новому совету директоров и поддержке Сатьи Наделлы, я с нетерпением жду возвращения к OpenAI и развитию нашего крепкого партнерства с Microsoft", – написал Альтман в Twitter.
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Напомним:
Сэм Альтман по решению совета директоров покинул пост CEO OpenAI, а Мира Мурати, действующий технический директор, временно возглавит компанию.
Крупнейшие инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft, требовали вернуть Сэма Альтмана в должности генерального директора после неожиданного решения совета директоров уволить его.
20 ноября стало известно, что бывший СЕО OpenAI Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман вместе присоединятся к Microsoft, где возглавят новую передовую исследовательскую группу искусственного интеллекта.