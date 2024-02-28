Новости 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд от партнеров ежемесячно, действительно ли обсуждается закрытие границы с Польшей
О границе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.
В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отверг эту информацию.
О финансах. В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.
О коррупции в УЗ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову по делу о незаконном завладении более 11 млн грн средств компании.
О Коломойском. Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.
О Дегтяревском путепроводе в Киеве. Журналисты обнаружили завышенные в несколько раз цены на стройматериалы в смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве, общая стоимость которой составляет 920 миллионов гривен.
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