Новости 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд от партнеров ежемесячно, действительно ли обсуждается закрытие границы с Польшей

О границе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли.

В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отверг эту информацию.

О финансах. В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

О коррупции в УЗ. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову по делу о незаконном завладении более 11 млн грн средств компании.

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О Коломойском. Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

О Дегтяревском путепроводе в Киеве. Журналисты обнаружили завышенные в несколько раз цены на стройматериалы в смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве, общая стоимость которой составляет 920 миллионов гривен.

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Война помогает. Действительно ли зарплаты выходят из тени и какова их доля?

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Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право на выплаты и как получить

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