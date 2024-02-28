"Цены завышены в 2-3 раза": в реконструкции Дегтяревского путепровода за миллиард обнаружил махинации

Журналисты обнаружили завышенные в несколько раз цены на стройматериалы в смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве, общая стоимость которой составляет 920 миллионов гривен.

Об этом говорится в материале "Наши деньги".

"В смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве за 920 млн нашлись завышенные цены стройматериалов: "Ростдорстрой" сам себе нарисовал самую высокую цену асфальта в Украине, арматура вдвое дороже, специальная смола - втрое дороже Польши", - пишет проект.

ООО "Ростдорстрой", которое выиграло тендер на реконструкцию, заложило в смету:

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Полиуретановую смолу Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг, что в 2,5 раза дороже, чем в Польше (отведено 155 млн гривен).

Асфальт по 7 195 грн/т, что на 20% выше, чем в других регионах Украины (отведено 115 млн гривен).

Арматурную сталь по 63 435 грн/т, что на 42% дороже, чем у "Киевавтодора" (отведено 29 млн гривен).

Песок по 585 грн/куб. м, что на 27% дороже, чем предлагали поставщики (отведено 13 млн гривен).

Щебеночно-песчаную смесь С5 по 1 088 грн/куб. м, что на 43% дороже, чем предлагали ранее поставщики (отведено 7 млн гривен).

По данным системы "E-Data", по состоянию на конец февраля 2024 года "Киевавтодор" заплатил за этот мост "Ростдорстрою" 313 млн грн.